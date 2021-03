Falleció este domingo la madre de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez anunció este domingo que su madre Clara Quintana falleció. Así lo comunicó la conductora del programa En boca de todos mediante su cuenta de Instagram.

Ella escribió una conmovedora dedicatoria en la mencionada red social y además, adjuntó varias fotos a su lado. Recibió el respaldo de sus seguidores quienes lamentaron la pérdida de su madre.

"Hoy 28 de marzo cumpliste 71 años, mamita. Mi Clarita hermosa, mujer fuerte, valiente, para ti nunca habían limites porque siempre nos enseñaste a salir adelante. Y hoy el mismo día de tu cumpleaños, 28 de marzo, Dios decidió llevarte a sus brazos para que empieces a su lado un nuevo nacimiento, hoy naces a tu nueva vida eterna", publicó.

Asimismo, recordó felices momentos junto a ella. "Como siempre luchaste hasta el final, y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela (...) Gracias mamá por lo que nos dejas como herencia, un ejemplo que vivirá en nuestra memoria eternamente", añadió.

Es importante mencionar que hace casi un mes Tula Rodríguez reveló que dio positivo al coronavirus y su mamá e hija también se contagiaron.

"Mi mamita sí está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales ni en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios igual la estoy logrando atender acá en la casa, está respondiendo pero está bien adolorida. Esta medio delicadita, pero yo sé que todo va salir bien", señaló en sus historias de Instagram.