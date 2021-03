Patricio Parodi es captado en fiesta en Miami y hace creer que está en Lima - VIDEO

Atrás quedó el juramento que hizo en el reality de entretenimiento Esto es guerra, donde dio su palabra de cumplir con todos los protocolos sanitarios y no ser visto en alguna reunión social ante la propagación del coronavirus.

Tal y como se aprecia en unas imágenes difundidas por Instarándula, Patricio Parodi fue captado en una de las denominadas "fiestas covid" sin portar mascarilla ni guardando el distanciamiento social.

Si bien Patricio Parodi, a lo largo del fin de semana, publicó una serie de imágenes sobre su entrenamiento y su rutina diaria dejando entrever que se encuentra Lima, esta información no sería la correcta.

Y es que uno de los seguidores del portal Instarándula le hizo llegar al periodista Samuel Suárez, quien está a cargo de la página, unos videos en que se aprecia al combatiente de Esto es guerra en una fiesta.

Esto no se dio a conocer por el propio guerrero, sino por sus amigos que publicaron 'stories' de lo bien que lo estaban pasando en una discoteca en Miami, Estados Unidos. En las imágenes, Parodi no guarda el distanciamiento social ni tampoco usa mascarilla.

"¿Patricio intentó hacer creer a todos que no estaba en Miami? ¿Acaso no sabía que uno de sus amigos había subido imágenes en las cuales él salía posando? Muy extraño", publicó Samuel Pérez. Hasta la fecha de esta publicación, el participante de Esto es guerra todavía no se ha pronunciado al respecto.