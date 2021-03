Maricarmen Marín confronta a Katia Palma por medio de llamada telefónica - VIDEO

El sábado 27 de marzo, se vivió un nuevo momento tenso entre los jurados de Yo soy. Pues como se pudo observar, Maricarmen Marín tuvo un cruce de palabras con su compañera Katia Palma a raíz de lo acontecido con el conductor del programa Adolfo Aguilar.

En dicha ocasión, Palma interrumpió a Marín mientras se encontraba evaluando a los participantes. Esto no cayó nada bien a la cantante de cumbia que indicó, "Estás en mi tiempo. ¿Qué ha pasado con la señora Palma? No entiendo. Te estoy respondiendo como tú también respondes para que sientas lo que Adolfo sintió el sábado pasado".

Tras los acontecimientos, Maricamen Marín utilizó un espacio en Mujeres al mando el lunes 29 de marzo para llamar a Katia Palma y arreglar el cruce de palabras, pero la actriz cómica ratificó su postura y sostuvo, “¡Para qué eres metiche, Maricarmen!”.

Previo a ello, Marín comentó, “Te metiste en medio de mi comentario. También te molestó que te diga que no hables en mi tiempo y esperes tu momento porque me señalaste con tu dedo y me dijiste, contigo no estoy hablando”.

(VIDEO: MUJERES AL MANDO)

Del mismo modo, Maricarmen siguió con su descargo y finalizó, “Yo estaba hablando en mi tiempo y tú te metiste. Ahora tú tienes que pedir disculpas y decir, sí, me metí en tu intervención y no debí”.