Yo soy: imitador de 'Makuko Gallardo' fue asaltado tras salir del banco - VIDEO

Javier Chang, imitador de ‘Makuko Gallardo’ en Yo soy, contó el terrible momento que lo tocó vivir cuando al salir de un banco fue interceptado por unos delincuentes que lo asaltaron y lo agredieron en plena vía pública.

El artista señaló que los asaltantes se llevaron todo el dinero que había retirado del banco, pero que previo a ello, lo tiraron al piso donde recibió golpes por parte de los hombres que lo atacaron.

“Fui a retirar un dinerito, al salir no me di cuenta, me siguieron y bueno, me cogieron del cuello, me tiraron al piso y yo en todo momento cogí mi morral, pero el dinero lo tenía acá en el bolsillo. Lo primero que buscaron fue el bolsillo. No quise soltar mi morral y me han pateado”, contó en primera instancia Javier Chang.

Seguidamente, agregó: “Se acercó la gente, me reconocieron, me ayudaron, todo. Trataron de seguir a los rateros, pero nada. Ya está hecho, yo creo que si estoy aquí es porque Dios me lo está permitiendo”.

(VIDEO: YO SOY)

Tras este hecho, su compañera Ana Kohler, lamentó lo que vivó el artista y sostuvo: “Cuando hay veces que las cosas no salen como tú quisieras que salgan, a nosotros nos han pasado cosas y cosas, semana tras semana y el público no sabe porque solamente está viendo lo que está pasando en cámara, pero no sabe todo el sacrificio, el esfuerzo, los seres queridos que se van”.