Yo soy: Katia Palma a imitador de ‘Marilyn Manson’: "Te hubieras quedado callado" - VIDEO

El set de Yo soy: grandes batallas, grandes famosos, vivió otro tenso momento cuando Katia Palma y Mike Bravo, imitador de ‘Marilyn Manson’, tuvieron un cruce de palabras tras la presentación del artista.

Cabe mencionar que, el cantante, previo a salir a realizar su imitación se dirigió hacia la producción del programa donde expresó su molestia porque no le habían puesto una banda en su presentación. Esto no cayó nada bien para Katia que no dudó en responderle contundentemente.

“Mike, con todo el cariño, con los 18 años que tengo pisando un escenario: No hay que tirar barro a la gente, juégalo a tu favor, tienes que estar mucho más ‘mosca’. Te hubieras quedado callado porque has hecho una impecable presentación. No necesitabas banda ni nada”, expresó la actriz cómica.

Luego de escuchar las palabras de Katia Palma, Mike Bravo, sostuvo que en ningún momento habló en contra de la producción de Yo soy; pero, el jurado del programa de canto enfatizó su respuesta, “‘Tirar barro’ al resto cuando la producción trabaja para ti. Hay que ser siempre más generosos”, agregó.

(VIDEO: YO SOY)

Por su parte, Mauri Stern, aconsejó al artista donde sostuvo, “Deja de luchar con el equipo, hazlos los aliados, confía en ellos. Ten mejor comunicación, te conviene”.