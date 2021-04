Magaly Medina no quiere hacer duelo por su separación: "¿Quién se ha muerto?"

"Mi profesión es alegrarlos a todos". En su último programa en vivo, Magaly Medina apareció vestida de negro para responder a todas aquellas personas que la han criticado porque no está guardando un duelo tras el anuncio de la separación de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

La conductora de Magaly TV dejó un poderoso mensaje en el que anunciaba porqué no la van a ver triste. "No sé porque, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me este riendo. ¿Quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre?", comentó.

La periodista de espectáculos mencionó que es una mujer empoderada y que ama su soledad. Sobre el fin de su matrimonio, aseguró que no es un fracaso en su vida y que no puede poner un alto por alguien.

Magaly Medina anunció su separación del notario Alfredo Zambrano a finales del mes de marzo. Aunque no se ha animado a dar detalles de las causas, se especula que el la dedicación de la periodista, quien prioriza su trabajo en ATV, habría sido el detonante.

Incluso, su equipo de producción bromeó con ella, poniendo en vivo la canción "Probablemente", tema que cantó su aún esposo con la cantante Daniela Darcourt.