Rodrigo Cuba sobre declaraciones de Melissa Paredes: "Me humillaste"

"Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos", precisó Rodrigo Cuba.

Comunicado de Rodrigo Cuba.

Asimismo, Cuba sostuvo que su "conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un 'ampay', por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento (...) solo para quedar bien tu".