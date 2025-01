Rosángela Espinoza habló de su situación en América TV: "Estoy vetada del Canal 4"

"La verdad es que yo ya me cansé de ocultar muchas cosas [...] me entero que estoy vetada ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión", sostuvo.

"Me apena muchísimo que sean estas cosas cuando realmente yo no me he portado mal, yo no me he portado mal. ¡Y lloré ese día!", finalizó.