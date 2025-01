Belen Estéves defiende a Cristhian Domínguez de Nicola Porcella: "Cantó como tú actuas"

"Christian, ¿por qué no cantaste así el sábado?", dijo el exguerrero. Ethel Pozo no se quedó callada y preguntó qué pasó el sábado. A lo que el popular capitán histórico añadió: "En conclusión, la fregó todo, que ni cante", disparó el 'Capitán histórico'.

Además, Nicola aprovechó el momento para contar una curiosa anécdota que vivió con el cantante: "Un día me llamó y me dijo: 'Nicola, estoy vendiendo, cómprame', y yo pensé que me iba a regalar", manifestó entre risa.