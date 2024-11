Periodistas confunden a Tom Holland con actor de Harry Potter y a Zendaya con Dua Lipa

Tom Holland fue uno de los invitados especiales a la ceremonia de premiación del 'Balón de Oro', en esta ocasión el actor que interpreta a 'Spider-Man: No Way Home' asistió a la gala acompañado de su pareja, la modelo y actriz, Zendaya y aunque su presencia en la ceremonia no pasó desapercibida, algunos periodistas los confundieron con otras celebridades.