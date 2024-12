Pedro García no cumple apuesta de bailar ante la victoria de Perú: “No seamos tan triunfalistas”

El hombre de prensa, Pedro García no honró su palabra y desistió de bailar en vivo, pese que hizo una promesa en la previa del partido (Perú vs. Colombia) de que si la bicolor lograba el triunfo ante los cafeteros él sacaba los ‘pasos prohibidos’

“No seamos tan triunfalistas se los pido por favor, estoy feliz, estoy con la garganta rota, pero no me da para bailar, porque el partido me decía que podíamos perder, yo veo el resumen y me asusto”, reafirmó.