Anthony Aranda choteo a Giselo: "No voy a declarar para tu programa, sorry"

El último 22 de febrero, Edson Dávila , más conocido como Giselo , fue al programa de Esto es Guerra para hacerle todo tipo de preguntas a su amigo Anthony Aranda ; sin embargo, no imaginó que el bailarín lo chotearía.

No obstante, Aranda le hizo un alto. "Yo te voy a decir algo antes que digas todo. Yo te quiero, eres mi brother. Todo lo que quieras lo hablamos detrás de cámaras. No voy a declarar a tu programa, sorry", señaló incómodo EL 'Gato Activador'.