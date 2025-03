Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, denuncia acoso por parte de desconocido: "Me da tanto asco"

Débora Goytizolo expone caso de acoso por redes sociales.

Contexto de la denuncia de acoso de Débora Goytizolo.

Goytizolo, quien es actual pareja del jugador de Juan Pablo II, Arón Sánchez, señaló que: "Lo expongo porque no quisiera que le pase a nadie más eso, de verdad no me lo he cruzado, no sabía de su cara hasta que vi el video tan horrible y siento que si es capaz de contratar chamanes (que lo estafaron) para que me "enamore" es capaz de cualquier cosa, y al parecer cree que yo me quedaré tranquila, no entiendo por qué me pasan estas cosas, pero desde ahora no subiré nada a este Instagram, ya que me sigue de verdad gente muy extraña y prefiero cuidar a mi familia y a mí".