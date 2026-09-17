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Novia de Oslimg Mora y su emotiva reacción al ver que el jugador es una de las sorpresas en la lista de convocados de Perú
Mano Menezes sorprendió al anunciar la convocatoria de Oslimg Mora, futbolista del Sport Boys para los amistosos. ¿Qué dijo su pareja ante esta gran sorpresa?
Oslimg Mora se ha convertido en una de las sorpresas de la selección nacional tras ser considerado en la lista oficial de Mano Menezes para la fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El jugador del Sport Boys forma parte de la nómina de los 26 seleccionados y su pareja, Guadalupe, no pudo evitar reaccionar ante el llamado.
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Novia de Oslimg Mora y su emotiva reacción al ver que el jugador es una de las sorpresas en la lista de convocados de Perú
Guadalupe Tataje Soto, pareja y madre de los hijos de Oslimg Mora, usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una publicación ante la convocatoria del jugador, quien se ha establecido como un elemento clave en el equipo rosado y ahora de la selección peruana.
“Lo lograste, bien merecido, muchas felicidades. Te lo dije, tú eres un crack y vas a llegar muy muy lejos. Estamos muy orgullosos de ti. Sigue así, rompiéndola en cada partido”, expresó en las primeras líneas de su mensaje de apoyo.
“Estamos muy felices por ti. Te deseamos lo mejor siempre. Dios te bendiga amor. Vamos Perú. Vamos Mora”, añadió, sumamente orgullosa del deportista.
¿Qué jugadores quedaron fuera de la lista de convocados?
La selección peruana ha dejado fuera de su nueva convocatoria a varios jugadores conocidos, entre ellos Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Renato Tapia y Anderson Santamaría.
El director técnico, Mano Menezes, presentó oficialmente su lista de 26 futbolistas a través de la plataforma Bicolor+ para los próximos partidos amistosos internacionales contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El estratega brasileño ha decidido enfocarse en un recambio generacional, buscando evaluar nuevas opciones tanto en el ámbito local como en el extranjero.
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