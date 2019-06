Modelo fitness y su topless tras perder polo en montaña rusa se vuelve viral [VIDEO]

La guapa modelo Julia Rose decidió subirse a una montaña rusa de California, Estados Unidos de una manera muy singular. Llevó a cabo una osada aventura que consistió en realizar un toplees a bordo del juego mecánico. Sin embargo, no todo le resultó como lo planeó desde un principio.

Julia Rose es conocida por sus sexys fotografías publicadas en su perfil de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, pero, como objetivo de seguir captando más admiradores hizo una peculiar travesura.

Resulta que Rose asistió a un parque de diversiones para subir a la montaña rusa con su dispositivo móvil. Una vez comenzado el juego mecánico, Julia Rose se quitó su camiseta rosada, dejando casi al descubierto sus pechos. La atractiva estadounidense cubrió con su brazo derecho para evitar que sus sensuales atributos quedaran completamente expuestas.

Hasta ahí, el plan de Julia Rose le estaba saliendo como la tenía prevista. Segundos después, el viento le jugó una mala pasada. ¿Por qué? Pues le quitó de las manos la prenda de color rosa, quedando parcialmente desnuda, dejando poco a la imaginación. Las imágenes no tardaron en viralizarse en la Internet. El clip en su cuenta oficial de Twitter de consiguió 58 mil me gusta y 11 mil retuits.

Six flags wouldn’t give me my picture 😔 pic.twitter.com/OfqxEl6T8Z