La Casa de Papel: Mira los divertidos memes y reacciones de la temporada 3

La Temporada 3 de 'La Casa de Papel' ya se encuentra disponible en Netflix. Los fanáticos de la serie española esperaron por meses la vuelta de la banda El Profesor. Este hecho se volvió tendencia en Facebook y Twitter, siendo muy bien aprovechada por los cibernautas para realizar hilarantes memes.

Asimismo, las distintas reacciones sobre esta nueva entrega de 'La Casa de Papel' no se hicieron esperar en todas las redes sociales. Además, para evitar ver las publicaciones spoilers, los seguidores que todavía no vieron la serie optaron por no entrar a Facebook y Twitter.

Recordemos que en el Perú la Temporada 3 de 'La Casa de Papel' se estrenó el viernes 19 de julio a las 2:00 a.m., al igual que en México y Colombia. Mientras que en Chile llegó a las 3:00 a.m.. Por este motivo, miles de personas en América Latina no durmieron e hicieron maratón toda la madrugada.

En esta nueva entrega, el equipo de El Profesor tendrá nuevos integrantes como Palermo (Rodrigo de la Serna), Bogotá (Hokiv Keuchkerian) y Marsella (Luka Peros). La escuadra debe reunirse para planear el rescate de Río, quien ha sido secuestrado por las autoridades policiales.

La Casa de Papel: Temporada 4

Hasta el momento no se ha confirmado que habrá cuarta parte de 'La Casa de Papel'. En las próximas semanas se pueden revelar más novedades al respecto. Según medios de España, 'La Casa de Papel 4' se encontraría en grabaciones