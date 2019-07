Video de periodista paquistaní informando sobre inundaciones en el agua se hace viral en las redes sociales

Azadar Hussain, periodista del canal GTV News de Pakistán, causó furor en las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube por la manera de informar sobre las inundaciones que sufren distintos países del continente asiático.

Azadar Hussain se trasladó hasta el río Sind en Punjab (Pakistán) para mostrar las consecuencias de las fuertes lluvias. Con solo su cabeza y una mano sosteniendo su micrófono sobre la agua turbia, Hussain informó cómo este desastre natural estaba afectando a los pobladores.

Asimismo, GTV News publicó el video de Azadar Hussain en su canal de Youtube con esta descripción: "El reportero paquistaní en aguas de inundación, arriesga su vida en peligro de cumplir con sus deberes".

De inmediato, el despacho de Azadar Hussain se hizo viral en toda la Internet. Algunos cibernautas compartieron la publicación y elogiaron su accionar manifestando que se merecía un premio Pulitzer. Mientras que otros lo criticaron por exponer su vida.

This is me telling people how I'm drowning in stress and trying to keep my head above water ,despite all the cuveballs life is throwing at me. https://t.co/K51cQ3dNa3

This clip has gone viral - but jokes aside, it tells us a lot about the way media orgs treat their staff, esp reporters who work in remote areas - assuming that he isn't sitting, this is downright dangerous and I doubt it very much that he gets life insurance from his employer pic.twitter.com/xVnAX97oXY