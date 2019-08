Lima 2019: Mira los divertidos memes que desató el campeón mexicano Kevin Berlín al reconocerse que es un flojo [FOTOS]

Kevin Berlín es un atleta nacido en Veracruz, México, ganador de doble presea de oro en la disciplina de clavados en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Quizás para la mayoría sea un desconocido, sin embargo, en las últimas horas se ha convertido en un personaje viral en todas las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram por su sincera declaración.

Resulta que después de conquistar su segunda medalla de oro en Lima 2019 y clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Kevin Berlín de 18 años de edad apeló a su honestidad manifestando a los medios de comunicaciones que es "flojo".

"La verdad que yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr. La verdad que sí soy flojo", expresó Kevin Berlín tras quedarse con la de oro en la categoría de plataforma de 10 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

De inmediato, sus declaraciones se hicieron virales en todas las redes sociales, lo que generó una serie de divertidas reacciones y la gran oportunidad para los cibernautas de crear hilarantes memes en toda la Internet.

Asimismo, los internautas comenzaron a dar sus opiniones sobre lo dicho por Kevin Berlín utilizando el hashtag #TodosSomosKevin. Además, algunos usuarios aplaudieron y celebraron la actitud positiva del joven clavadista.

Se podría decir que Kevin Berlín no tiene mucha experiencia en grandes eventos internacionales, no obstante, su pasión por los clavados lo han posicionado como una de las revelaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

