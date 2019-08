La insólita manera de alentar de una hincha es viral en Facebook [VIDEO]

Leicester City es un club de la Premier League que alcanzó una gran popularidad por salir campeón en la Temporada 2015-2016. En las últimas horas esta escuadra de la Premier se convirtió viral en Facebook por la ingeniosa forma de apoyar de una de sus miles de hinchas.

Resulta que en la primera fecha de la Premier League de la presente temporada, Leicester City recibió a Wolverhampton en el King Power Stadium. El encuentro terminó empatado a cero goles con una espléndida actuación del arquero local, Kasper Schmeichel.

Sin embargo, la principal protagonista de la tarde fue una seguidora del Leicester City, ya que tuvo una genial idea para observar el partido. ¿Por qué? Pues, la banderola puesta en su tribuna no le iba a dejar ver el cotejo.

Entonces, ¿qué hizo? Pues, recortó una parte de la estupenda banderola para poder alentar de inicio a fin al Leicester City, equipo de sus amores. Esta acción fue captado por los asistentes del King Power Stadium y compartido en el Facebook.

De inmediato, la imagen fue viral en todas las redes sociales. Además, los cibernautas aprovecharon para crear hilarantes memes del divertido hecho.

Se desconoce su nombre, pero, sin lugar a dudas, a partir de las próximas jornadas esta persona será una de las hinchas más famosas del Leicester City.

O que é, o que é um buraco no meio da bandeira da torcida do Leicester City? É os vovós do Leicester! 🤣😂🤣😂 https://t.co/mPGvX8Ngfv