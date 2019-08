Lionel Messi: Controvertidas imágenes de Antonella Roccuzo y su expareja se hacen viral [FOTOS]

Antonella Roccuzzo, musa de Lionel Messi, se encontraba aprovechando el verano europeo con sus tres hijos (Thiago, Ciro y Maeto) y un amiga en Mónaco, Francia. Sin embargo, sus días de tranquilidad se acabaron porque circularon a través de las redes sociales imágenes de su pasado.

En las fotos se observa a la argentina Antonella Roccuzzo con su antiguo amor en su ciudad natal de Rosario. Las polémicas imágenes se convirtieron en virales y, de inmediato, los cibernautas aseguraron que Lionel Messi no sería el su primer gran amor de la guapa Rocuzzo. ¿Será cierto?

Asimismo, este hecho indicaría que Antonella Roccuzzo había tenido una historia de amor en territorio argentino antes de marcharse con la Lionel Messi a Barcelona, España. Además, amigas de ella revelaron que mantenía una relación sentimental con un joven, hasta que el '10' de la Albiceleste la convenció de acompañarlo al viejo continente.

Hasta el momento, Antonella Roccuzzo ni Lionel Messi no se han pronunciado de manera oficial con respecto a este hecho. No obstante, medios de su país aseguran que la 'Pulga' no estaría nada contento que las controvertidas imágenes estén en la Internet.

Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo es una de los personajes más buscado en las redes sociales. Tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram donde publica los momentos que vive en familia.