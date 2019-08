Google homenajea al creador de los nachos con alucinante Doodle

Google cada vez nos sorprende con más novedades. En esta oportunidad, el popular buscador recordó a través de un interactivo Doodle a Ignacio Anaya García, cocinero que revolucionó el mundo culinario con los populares nachos.

En 1943, Ignacio Anaya García, figura de Google Doodle, trabajaba como asistente de cocina en el Club Victoria, popular restaurante de la ciudad de Piedras Negras ubicada entre México y los Estados Unidos, cuando un grupo de mujeres norteamericanas, esposas de los soldados de la Base Aérea del Ejército Eagle Pass, entraron al establecimiento para pedir un aperitivo.

Cuenta la historia que en ese momento no se encontraba ningún chef y, por esta razón, Ignacio Anaya tomó los ingredientes que había en la cocina para inventar el plato al que llamó "Nachos" en referencia al diminutivo de su propio nombre. Las clientes se quedaron maravilladas por el sabroso manjar.

A salute to Mexican culinary innovator Ignacio Anaya García. His proper name may be less familiar than his nickname: Nacho.



Today's #GoogleDoodle celebrates the creator of one of the world's most popular (and tasty) snack foods → https://t.co/rumSD0EPoV pic.twitter.com/xFFM8BeHyU