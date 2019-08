¡De nunca acabar! Hinchas agredieron al árbitro por disconformidad en la Copa Perú

La realización de la Copa Perú siempre tiene algo nuevo que mostrarnos, y no necesariamente en el ámbito deportivo. Muchas veces -en su mayoría-, diferentes árbitros de los encuentros que en dicho torneo se realizan, terminan siendo agredidos por hinchas o parte de los comando técnicos de los equipos, esto debido a las diferentes inconformidades que aquellas personas tienen en contra de quien imparte justicia en los cotejos.

Estas lamentables situaciones se repiten constantemente en las realizaciones de los encuentros de la Copa Perú, y una vez más tendremos que ser testigos de lo que sucedió en Huamachuco, lugar en donde se llevó a cabo el encuentro entre la Real Sociedad y Chavelines Junior, por el cuadrangular final de la etapa departamental en la provincia de La Libertad.

En esta lamentable oportunidad, recogebolas, hinchas y hasta jugadores de ambos clubes, agredieron infelizmente al árbitro del encuentro, mostrando así su poca educación disfrazada de malestar por la incomodidad que sintieron por el “mal manejo del partido”, sin duda alguna un hecho lamentable y condenable para los responsables.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que sucede esto en la Copa Perú, pues no hay que retroceder mucho en el tiempo para recordar que hace menos de un mes, un hecho similar se registró en la provincia de La Mar en Ayacucho, cuando se disputaba un encuentro entre la Universidad Nacional de San Cristóbal y Defensor Patibamba, cuando el árbitro del encuentro, por poco y es linchado por ‘fanáticos’ que asistieron al lugar; el hombre que impartió justicia en el encuentro, tuvo que trepar una reja muy alta para ‘salvarse’.

De esta manera, lamentablemente no se aprende la lección y sobre todo, no se escarmienta sobre lo que no se debe hacer. Tanto hinchas como los propios futbolistas, son partícipe de este tipo de acciones que se realizan con continuidad dentro de esta controversial Copa Perú. Cabe señalar que el fondo de este torneo es netamente el ámbito deportivo, sin embargo, muchas veces esto no es lo que necesariamente resalta.