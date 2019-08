¿Qué fue de la vida de Max Barrios o Juan Carlos Espinoza Mercado? [VIDEO]

El Sudamericano Sub-20 del año 2013, que se desarrolló en Argentina, terminaría siendo un torneo que muy difícilmente se olvidará. Aquel cuadro dirigido por Daniel Ahmed, mostró un gran juego que, incluso, permitió eliminar a Brasil de la competencia (a quien vencimos por 2-0).

Pero no solo ello ocurrió. El 'Turco' aportó con varios jugadores a la selección adulta que hoy maneja Ricardo Gareca: Renato Tapia, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Edison Flores, Cristian Benavente, Yordy Reyna, Patricio Álvarez y Andy Polo.

No obstante, aquella generación que estuvo muy cerca de clasificar al mundial de la referida categoría, tenía otro 'joven' valor que llamaba la atención por su desarrollado físico: Max Barrios, jugador que pertenecía a Juan Aurich de Chiclayo.

Hijo de Ángel Maradona Barrios, el 'pequeño' Max era una de las grandes atracciones en el equipo de Ahmed: compartió zaga con Tapia en el duelo ante Uruguay (que terminó 3-3); y el 'Ciclón del Norte' se frotaba las manos en busca de una posible venta al exterior.

Sin embargo, la denuncia del diputado ecuatoriano, Rolando Panchana, terminó por estropear el plan de Max Barrios, quien en realidad era Juan Carlos Espinoza Mercado de 25 años y que había disputado la liga 'norteña' en el conjunto de la Liga de Loja.

Esta aseveración de Panchana tomó fuerza con la confirmación de Jonny Uchuari, jugador de la selección de Ecuador, quien confirmó la identidad de Espinoza Mercado durante el desarrollo del Sudamericano Sub-20 del año 2013.

"Yo jugué con él en 2009 y 2010 en Liga de Loja. Juan Carlos Espinoza es como yo supuestamente lo conocí jugando en Ecuador. Me mostraron una foto de él, si es que era con quien jugué en Loja y yo declaré que sí", indicó Uchuari en aquel momento.

¿Qué es de la vida de 'Max' Barrios o Juan Carlos Espinoza Mercado?

El último registro de Max Barrios o Juan Carlos Espinoza Mercado data de una entrevista realizada por Latina en Ecuador. En ella, el ex jugador de Juan Aurich reveló que Ángel 'Maradona' Barrios fue el 'cerebro' en toda esta operación que terminó siendo descubierta.

"Yo no he recibido ni un centavo. Si yo tuviera plata, tendría carro, casa, todo, acá no tengo ni donde vivir. Si fueran a la casa donde vive mi mamá... ¿Cómo es mi casa? DE CAÑA", declaró indignado Juan Carlos Espinoza Mercado, quien relató como llegó a obtener el DNI peruano.

"Cuando me dieron mi DNI, yo no fui a la RENIEC ni nada y el mismo 'Maradona' lo dice en una entrevista. Cuando nosotros firmamos (refiriéndose al contrato con Juan Aurich), estaba 'Maradona' y el presidente. A mi me mandaron afuera. Maradona decía que a él lo iban a ayudar con una escuela de fútbol en Sullana. Nunca me dieron plata", agregó.

El Macará de la Primera División de Ecuador fue el último club profesional que albergó a Juan Carlos Espinoza Mercado en el año 2017, quien ahora tiene 32 años y disputa torneos amateurs en el país 'norteño'.

Por su parte, Ángel Maradona Barrios fue condenado, en el año 2015, a tres años de prisión suspendida debido a que las autoridades lo hallaron culpable del delito de falsedad genérica. Dentro de la pena se le impuso el pago de 10 mil soles como reparación civil.