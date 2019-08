Google recuerda con espectacular Doodle el nacimiento de Eduardo Ramírez, pionero del arte colombiano

Un día como HOY nació Eduardo Ramírez Villamizar, reconocido artista colombiano. Por esta razón, Google le dedicó su Doodle de este jueves 27 de agosto. Ramírez Villamizar es considerado uno de los escultores más sobresalientes de nuestro continente.

Google Doodle de HOY | Eduardo Ramírez Villamizar alcanzó un éxito temprano por estar expuesto al modernismo internacional en viajes a París (Francia) y New York (Estados Unidos), durante la década de 1950.

Asimismo, la pieza creada por Eduardo Ramírez Villamizar, protagonista del Google Doodle de HOY, llamada 'The Black and White Painting', fue adquirida por el Museo de Arte de New York en 1956. Además, dos años después ganó un premio en Guggenheim, España.

Por otro lado, cuando regresó a a su país se transformó en pionero del arte abstracto. Su exhibición de 1952 en la Biblioteca Nacional de Bogotá fue una de las primeras muestras de pintura abstracta y su composición en Ocres, el primer mural no objetivo de Colombia.

Doodle de Google: Obras de Eduardo Ramírez Villamizar

Google Doodle de HOY | A principios de los ochenta, Eduardo Ramírez trabajó esculturas de líneas rectas y de escasa altura. El sello de la arquitectura volvió a estar presente en sus obras. Las avenidas y calles de su querida Bogotá cuentan con distintas esculturas hechas por Ramírez Villlamizar durante su impecable carrera artística. 'Nave Espacial' y el 'El Pórtico', son sus obras que más destacan en parques y en lugares culturales bogotanos.

Eduardo Ramírez Villamizar murió en el 23 de agosto de 2004 en la clínica El Bosque de Bogotá a los 81 años, dejando un gran legado en el arte de América Latina. En sus últimos días estuvo desarrollando su trabajo final 'Relieves', inaugurada en la Galería Diners.

Doodle de Google: Conociendo más a Eduardo Ramírez Villamizar

Google Doodle de HOY | Jesús Ramírez Castro y Adela Villamizar Cote fueron los padres Eduardo Ramírez Villamizar, quien nació en Pamplona. Su papá era un artista joyero y por temas económicos trasladó a su familia a Cúcuta. No obstante, Ramírez Villamizar viajó a Bogotá para cursar la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, pero lo dejó e inició a pintar expresiones artísticas.

"Realicé la investigación correspondiente sobre su vida, luego hice un boceto de lo que deseaba representar para descubrir cuáles eran las formas que quería usar y, luego, comuniqué la idea", detalló Gerben Steenks, encargado de realizar el Google Doodle que ilustró a Eduardo Ramírez Villamizar.

