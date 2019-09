Memes calientan las redes sociales en la previa del Perú vs Ecuador [FOTOS]

La Selección Peruana se medirá esta noche frente a Ecuador en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro será el primer encuentro de los dirigidos por Ricardo Gareca después de la excelente campaña de la Copa América. Por ello, los cibernautas en Facebook están compartiendo divertidos memes en la previa del esperado cotejo.

Asimismo, Edison Flores, Ricardo Gareca y Raúl Ruidíaz son las principales víctimas de las simpáticas imágenes que vienen circulando en las redes sociales como Facebook y Twitter. Además, Paolo Guerrero no se ha salvado de los populares memes, ya que no fue considerado en esta convocatoria por priorizar sus compromisos con Inter de Porto Alegre.

Sin embargo, no todo queda ahí, porque en una de las jocosas imágenes aparecen los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel y el 'Tigre' Gareca, haciendo alusión que el estratega argentino es catalogado como un héroe por su tremenda gestión en la dirección técnica de la Selección Peruana

Cabe recordar que Ricardo Gareca ha tratado de contar con la mayoría del plantel que utilizó en la Copa América 2019, sin embargo determinadas cuestiones, positivas y negativas hasta cierto punto, hicieron que se presenten algunos cambios.

PERÚ VS ECUADOR POSIBLES ALINEACIONES

XI Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Aquino, Quevedo, Cueva, Flores, Ruidíaz.

XI Ecuador: Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019?

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (viernes 6 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Francia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Alemania: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Portugal: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Holanda: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)