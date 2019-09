Barcelona perdió con Lionel Messi ante el Granada y dejó estos hilarantes memes [FOTOS]

Barcelona cayó 2-0 frente al Granada por la jornada 5 de la Liga Santander y no todavía no levantan cabeza. Los dirigidos por Ernesto Valverde siguen en mala racha y, hasta el momento, no pueden ganar de visita. Lionel Messi ingresó en la segunda mitad, sin embargo, no pudo revertir el marcador. Por ello, Facebook explotó con divertidos memes.

La 'Pulga' Messi, Ernesto Valverde y el 'Pistolero' Luis Suárez fueron los protagonistas de las imágenes jocosas que están circulando en redes sociales como Facebook y Twitter, siendo la Junior Firpo la principal víctima de los memes por su error defensivo en el primer gol de Granada.

Por otro lado, la ausencia de Ansu Fati en el once titular generó asombro entre los cibernautas y, por esta razón, fue parodiada en los populares memes. Recordemos que Fanti con 16 años ya tiene dos goles en primera división y prometer ser la nueva estrella del Barcelona.

Con esta resultado Granada, club recién ascendido en esta temporada, se encuentra líder del campeonato español. Entre tanto el Barcelona está en el séptimo lugar con siete puntos. Hasta el momento, Lionel Messi y compañía han conseguido dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Asimismo, en la siguiente fecha de La Liga el Barca recibirá a Villareal en el Camp Nou. Mientras que Granada, ex equipo del peruano Sergio Peña, buscará la victoria cuando visite a Valladolid que viene de perder ante el 'submarino amarillo'.

Cabe recordar que los de Cataluña no han ganador en sus últimos siete partidos como visitantes en todas las competencias. Sin lugar a dudas, la escuadra blaugrana deberá pasar rápido la página para que sus rivales del torneo local y de la Champions League no les saquen ventaja.