Silvio Valencia y su terrible comentario por poca asistencia de Sport Boys: "En el Callao no tienen para comer" [VIDEO]

Sport Boys no venía pasando un buen momento, y eso se pudo evidenciar por la poca asistencia de hinchas a su estadio en los encuentros que disputaba, debido a ello, la administración del cuadro rosado decidió tomar una medida que alegró a todos sus seguidores, pues el costo de las entradas populares sería voluntario.

Esto hizo que la afluencia de hinchas crezca considerablemente, y además, se refleja en los partidos de Boys, quienes en su último encuentro ante UTC de Cajamarca, donde ganaron 4-0 con goles de Sebastián Penco a los 45 y 61 del encuentro, Junior Ross a los 56 y Jesús Chávez a los 81.

Sin embargo, en las últimas horas, un triste y desafortunado comentario por parte de un periodista deportivo de nuestro país, encendió las alarmas en redes sociales. Se trata de Silvio Valencia, periodista quien en su programa comentó su hipótesis sobre el porqué de la poca afluencia de público a los encuentros de Sport Boys del Callao.

El hombre de prensa viene siendo sumamente criticado pues sus comentarios fueron tomados de muy mala forma por todos los hinchas del Callao. Silvio Valencia al ser consultado por sus compañeros sobre la poca asistencia de hinchas al estadio respondió: “En el Callao los chicos andan con 5 o 3 soles, no van a tener para un plato de comida”, además recalcó en varias oportunidades: “No tienen para la comida”.

Luego el periodista volvió a recalcar el tema: “Pero Sandro, no tienen para la entrada, esa gente no tiene, en el Callao no tienen”, esto luego de que su compañero de mesa diera una opinión sobre lo que se podría hacer para generar que los hinchas asistan, pues una forma de captar atención es no cobrar entradas pero sí vender comida a modo de compensación.

Tras ello, Silvio Valencia volvió a agregar: “No tienen para pagar una entrada, menos van a tener para pagar un menú”. Estas declaraciones generaron la indignación de cientos de usuarios quienes a través de redes sociales condenaron las opiniones del periodista.

