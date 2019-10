Viral: Imagen del hincha tocando el pecho a una futbolista causa indignación al mundo entero [FOTO]

Facebook | ¡Repudiable! Sofía Huerta, jugadora que milita en el Houston Dash, se convirtió en víctima de acoso sexual luego del encuentro amistoso que protagonizó su escuadra contra el Tigres. La directiva del club azteca ya presentaron una demanda contra el responsable.

El último fin de semana el equipo femenino de Tigres se enfrentó al Houston Dash en el Estadio Universitario donde las 'felinas' se impusieron por 2-1 ante las norteamericanas. Al terminar el partido, las futbolistas del Houston accedieron a fotografías con los asistentes.

Una de ellas fue Sofía Huerta, quien aceptó tomarse una 'selfie' con un 'pseudoaficionado' que le tocó, sin su consentimiento, un seno. El polémico hecho fue captado y denunciado por 'Fut Femenil', sitio web que promueve el fútbol femenino mexicano.

"Ayer después de Tigres Femenil y el Houston Dash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre Sofía Huerta (y no, no fue “sin querer”). ¡ESO NO SE HACE!", escribió 'Fut Femenil' en Twitter.

Por su parte, Tigres no se quedó con los brazos cruzados y anunció que tomará las medidas al respecto. Además, pidió el total apoyo de la hinchada para encontrar al agresor de Sofía Huerta. Asegura que el hombre será vetado de por vida para los próximos cotejos.

"Estamos comprometidos para erradicar de nuestro estadio y de nuestra comunidad cualquier forma de acoso o situación que atente contra la dignidad o intente intimidar, degradar u ofender a las mujeres. En Tigres, ante todo, siempre será más importante cuidar y defender la dignidad de las personas", señala el comunicado de Tigres.

