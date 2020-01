Fútbolista mexicano anuncia su fichaje en Tinder [FOTO]

Las Redes Sociales cada vez se revelan cosas que a uno ya ni nos impresiona. Esta mañana, el mediocampista mexicano Jesús 'Chino' Pérez, de 22 años, no tuvo mejor manera de anunciar su reciente fichaje al club irlandés Dundalk por medio de Tinder, aplicación en donde se encarga de encontrar a tu pareja ideal.

La noticia fue inmediatamente rebotada por todos los medios de comunicación de Europa, en donde como se puede apreciar en la imágen captada por una aficionada que decidió rastear al jugador, se nota claramente que el recién fichado había colocado su nuevo club como descripción.

Los comentarios de los cibernautas en Twitter no se hicieron esperar ante este acontecimiento y no dudaron en calificar como algo gracioso y poco frecuente en el mundo del fútbol. Lo mas raro, es que el jugador no ha dado a conocer su fichaje por medio de sus redes sociales, como cualquier deportista lo anunciaría. ¿Habrá pasado algo?

Fútbolista mexicano engaña a su esposa con Shirley Cherres

Como sabemos, el pasado mes de agosto del 2019, se reveló a través de las cámaras de Magaly Medina, que el jugador mexicano Mauro Lainez habría mantenido una relación clandestina con la modelo peruana. Este escándalo inmediatamente estuvo en los medios de comunicación de México.