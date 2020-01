Universitario de Deportes es víctima de memes tras ser derrotado por Boca Juniors [FOTOS]

La pretemporada de Universitario de Deportes tuvo su primer traspié en el año 2020. No pudo hacerle frente a Boca Juniors en condición de visitante, cayendo 2-0 con goles de Villa y Ávila. Por momentos, los dirigidos por Gregorio Pérez tuvieron el dominio del balón, pero sin concretar la jugada.

Tras esto, se llevan de Argentina, una victoria y una derrota previo al enfrentamiento que tendrán con Carabobo de Venezuela, por la primera fase de la Copa Libertadores 2020. Sin embargo, los 'cremas' no pasaron desapercibido en las redes sociales, ya que, los internautas realizaron los graciosos memes por la derrota que tuvo Universitario de Deportes.



Universitario presentó su nueva camiseta para la temporada 2020

El equipo 'crema' presentó el pasado 16 de enero a través de sus redes sociales, la camiseta oficial que se jugará para este temporada 2020. La marca que los auspicia realizó un video innovador, en donde involucra al hincha que alienta año tras años a los 'merengues'.



Sistema del campeonato 2020

Como se recuerda, el formato del 2020 será el mismo del anterior. Torneo Apertura, Clausura. A mediados de año Copa Bicentenario. Este último, se juega con equipos de la Liga 1 y 2, dando un cupo a la Copa Sudamericana.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2020

FCB Melgar vs Universitario

Universitario vs Sport Huancayo

Carlos Stein vs Universitario

Universitario vs César Vallejo

Sport Boys vs Universitario

Universitario vs Alianza Lima

Cantolao vs Universitario

Universitario vs San Martín

Cienciano vs Universitario

Universitario vs Alianza Universidad

Llacuabamba vs Universitario

Universitario vs Ayacucho FC

Mannucci vs Universitario

Universitario vs Atlético Grau

Municipal vs Universitario

UTC vs Universitario

Universitario vs Binacional

Sporting Cristal vs Universitario

Universitario vs Cusco FC

Árbitro confirmado para el primer duelo entre Universitario vs Carabobo

La CONMEBOL decidió optar por el colombiano Jhon Alexander Ospina, quien dirigirá el duelo de visita. Cabe recalcar que el colegiado tiene 33 partidos en la Liga Colombiana como juez oficial.



EL DATO:

Universitario suma 26 títulos en sus 95 años de historia deportiva.