Youtubers argentinos "maldicen" a Universitario con camiseta de Alianza Lima [VIDEO]

Universitario de Deportes realizó su penúltimo partido de la pretemporada frente a Boca Juniors, cayendo por una diferencia de dos goles a cero. Los dirigidos por Gregorio Pérez ahora se concentran para su último duelo con Cerro Largo en la 'noche crema'.

Sin embargo, en las redes sociales se ha hecho viral un video en Youtube por parte de los Youtubers argentinos 'Los Displicentes'. Estos personajes son conocidos por alentar partido tras partido a los clubes que más 'aman' (River o Boca), además también alientan a la Selección Argentina cuando hay amistosos o fecha FIFA.

Lo curioso de este clip que dura aproximadamente 10 minutos, es que una de estas personalidades que justamente alentaba a Boca Juniors, tuvo en manos una camiseta de Alianza Lima en pleno encuentro del conjunto 'crema'. La razón de esta acción fue que, al tener esta indumentaria aliancista, Universitario perdería el encuentro. Por cosas del destino, los 'merengues' fueron derrotados en condición de visitante.

"Vieron la mufa. La que es mufa de esos colores", fueron las palabras de Matiass Castillo, segundos después de haber convertido el primer tanto para el equipo 'xenieze'. Inmediatamente los comentarios en su canal oficial de Youtube innundaron el video publicado el pasado el pasado 17 de enero.

Universitario vs Cerro Largo: por la ‘Noche Crema 2020’

El equipo dirigido por el uruguayo Gregorio Pérez (Universitario), empezó desde el mes de diciembre su pretemporada pensando en lograr los objetivos planteados para este año. Es por ello que los 'cremas' viajaron hace poco a Argentina para medirse ante Huaracán y Boca Juniors.

Ante el ‘Globo’ logró una ajustada victoria por 2-1, mientras que con el ‘xeneize’ no pudo sumar un nuevo triunfo y terminó cayendo por 2-0. Sin embargo, Pérez sacó conclusiones valiosas para el encuentro del sábado ante Cerro Largo de Uruguay.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2020

FCB Melgar vs Universitario

Universitario vs Sport Huancayo

Carlos Stein vs Universitario

Universitario vs César Vallejo

Sport Boys vs Universitario

Universitario vs Alianza Lima

Cantolao vs Universitario

Universitario vs San Martín

Cienciano vs Universitario

Universitario vs Alianza Universidad

Llacuabamba vs Universitario

Universitario vs Ayacucho FC

Mannucci vs Universitario

Universitario vs Atlético Grau

Municipal vs Universitario

UTC vs Universitario

Universitario vs Binacional

Sporting Cristal vs Universitario

Universitario vs Cusco FC