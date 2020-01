Universitario de Deportes es víctima de memes tras perder ante Cerro Largo [FOTOS]

Universitario perdió 1-0 ante Cerro Largo en la presentación oficial de su plantel para la temporada 2020.

Este partido fue el último que sostendrá previo su debut en Copa Libertadores ante Carabobo. Por eso, el mal resultado del cuadro crema no es pasado desapercibido en las redes sociales y algunos memes se han hecho viral.

Sistema del campeonato 2020

Como se recuerda, el formato del 2020 será el mismo del anterior. Torneo Apertura, Clausura. A mediados de año Copa Bicentenario. Este último, se juega con equipos de la Liga 1 y 2, dando un cupo a la Copa Sudamericana.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2020

FCB Melgar vs Universitario

Universitario vs Sport Huancayo

Carlos Stein vs Universitario

Universitario vs César Vallejo

Sport Boys vs Universitario

Universitario vs Alianza Lima

Cantolao vs Universitario

Universitario vs San Martín

Cienciano vs Universitario

Universitario vs Alianza Universidad

Llacuabamba vs Universitario

Universitario vs Ayacucho FC

Mannucci vs Universitario

Universitario vs Atlético Grau

Municipal vs Universitario

UTC vs Universitario

Universitario vs Binacional

Sporting Cristal vs Universitario

Universitario vs Cusco FC

Árbitro confirmado para el primer duelo entre Universitario vs Carabobo

La CONMEBOL decidió optar por el colombiano Jhon Alexander Ospina, quien dirigirá el duelo de visita. Cabe recalcar que el colegiado tiene 33 partidos en la Liga Colombiana como juez oficial.



EL DATO:

Universitario suma 26 títulos en sus 95 años de historia deportiva.