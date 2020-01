Noche Crema: Usuarios convierten anuncio publicitario en mensaje subliminal para Universitario

Universitario de Deportes tuvo su último duelo frente a Cerro Largo de Uruguay, previo al primer partido oficial que tendrá frente a Carabobo por la primera fase de la Copa Libertadores 2020.

El equipo peruano no pudo triunfar en la 'Noche Crema', puesto que, perdieron por la mínima diferencia ante el equipo 'Charrua'. Ante esto, los dirigidos por Gregorio Pérez ahora se enfocan para la primera fase del torneo internacional. Cabe recordar que el club 'merengue' partirá a las 7:00 pm hacia Venezuela para su primer enfrentamiento que tendrá en condición de visitante.

Sin embargo, en las redes sociales se ha hecho viral una imagen en donde ha sido muy comentado por los internautas. Durante la 'Noche Crema' un anuncio publicitario llamó la atención en los usuarios y que inmediatamente han interpretado como un mensaje subliminal para Universitario. La captura en tan pocos minutos fue compartida inmediatamente en Twitter.



Hinchas de Universitario generan polémica tras silvar a médica de Cerro Largo

Durante una jugada en los minutos finales del encuentro una integrante el cuerpo médico ingresó al terreno de juego y fue 'silvada' por los hinchas cremas que abarrotaron las tribunas, gesto que generó luego el malestar en redes sociales, pues muchos internautas mostraron su postura al respecto.

A raíz de esto algunas periodistas se pronunciaron al respecto criticando el accionar de los hinchas pues no le pareció nada correcto lo ocurrido, a esto se le sumó el sentir de otra parte de la hinchada que también compartían la opinión.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2020

FCB Melgar vs Universitario

Universitario vs Sport Huancayo

Carlos Stein vs Universitario

Universitario vs César Vallejo

Sport Boys vs Universitario

Universitario vs Alianza Lima

Cantolao vs Universitario

Universitario vs San Martín

Cienciano vs Universitario

Universitario vs Alianza Universidad

Llacuabamba vs Universitario

Universitario vs Ayacucho FC

Mannucci vs Universitario

Universitario vs Atlético Grau

Municipal vs Universitario

UTC vs Universitario

Universitario vs Binacional

Sporting Cristal vs Universitario

Universitario vs Cusco FC