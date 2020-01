Rinaldo Cruzado y Anthony Rosell realizan divertido Tik Tok para los hinchas [VIDEO]

Alianza Lima está a pocos días de tener la tan esperada 'Noche Blanquiazul', es por esto que los jugadores aliancista decidieron hacer un video que ha causado las risas en las redes sociales, convirtiéndose inmediatamente en viral. Los dirigidos por Pablo Bengoechea tratan de no estar tensos para su presentación oficial, en donde se enfrentarán a Millonarios FC.

Rinaldo Cruzado fue el principal autor en subir este clip de algunos sgundos en su cuenta oficial de Instagram. Junto con Anthony Rosell elaboraron este viral por medio de la aplicación Tik Tok, siendo compartido por todos los hinchas de la Victoria.



Inmediatamente el video ha sido furor en el internet por imitar una curiosa canción famosa. Recordemos que Alianza Lima se enfrentará tendrá su primer partido de la Liga 1 frente a Alianza Universidad en condición de visitante desde las 6:30 pm.

Alianza Lima | Los dorsales de las flamantes contrataciones



A pesar de que es un dato que no influye mucho, la numeración es otra de las cábalas que ejercen los jugadores. No por algo, Diego Armando Maradona, cuando captó la 10 en la selección argentina, no la dejó hasta su retiro. Lo mismo ocurrió con Pelé, Lothar Matthaus, entre otras figuras.

Líbero pudo conocer los números que escogieron Jean Deza, Alberto Rodríguez, Alexi Gómez, Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Rubert Quijada, Steven Rivadeneyra y Cristian Zuñiga, quienes llegaron para marcar la diferencia en tienda íntima.

Jean Deza: 7

Alberto Rodríguez: 5

Alexi Gómez: 6

Josepmir Ballón: 21

Rubert Quijada: 3

Steven Rivadeneyra: 24

Cristian Zuñiga: 17