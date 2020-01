¡Oye 'pelotero'! Mañana empieza la ley seca...

"¿Es viernes y el cuerpo lo sabe?" Lamentablemente esta frase, que es muy usada por casi la mayoría de los peruanos, no tendrá efecto para este fin de semana, ya que, se dará acabo las Elecciones Congresales 2020.



No se podrá vender ni tomar licor hasta este lunes 27 de enero, así lo ha dictaminado el JNE. Además, para aquellos que tienen su DNI vencido, podrán votar sin complicaciones y sobre todo, jóvenes que cumplan los 18 años el mismo día de las votaciones, podrán dar su voto responsable.



Esta normativa entrará en vigencia desde el sábado 25 a partir de las 8:00 a. m. hasta el lunes 27 de la misma hora. 'Pichanguero', toma en cuenta estas recomendaciones si querías 'hacerla' este fin de semana.



De no acatar esta ley, habrán sanciones desde cárcel no mayor a seis meses o tener que pagar una multa de 2 mil 790 soles para los locales que decidan permanecer abiertos durante estas fechas establecidas. ¿Te gusta la idea? Creo que no. Cabe recalcar, que para estas elecciones, no estará permitido realizar espectáculos populares, funciones de cine o teatro, ni mucho menos reuniones de candidatos en un radio menor de 100 metros de las locaciones de sufragio.



Por último y no menos importante, aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad ese mismo día, sí podrán ejercer su voto hacia los candidatos electorales. Solo deberán mostrar su DNI amarillo, en caso no tenga el de color azúl. Para las personas que aún no saben donde tienen que ejercer su voto, ingresa aquí.