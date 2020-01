Sporting Cristal: Washington Corozo causó sensación en Instagram tras protagonizar insólito baile

Washington Corozo revolucionó el mundo Sporting Cristal con su arribo para la temporada 2020. El joven futbolista ecuatoriano estampó su firma con los 'cerveceros' y en cuestión de días se ganó el cariño del pueblo 'rimense'.

Asimismo, Washington Corozo tuvo una emotiva presentación como nuevo jugador de Sporting Cristal. El extremo ofensivo no pudo evitar llorar por llegar al fútbol peruano. "No me imaginé estar aquí, estoy muy emocionado porque ya quiero jugar. A los hinchas de Sporting Cristal les puedo prometer muchos goles, alegrías y baile", expresó Corozo.

Sin embargo, no todo quedó ahí. ¿Por qué? Pues, los fanáticos de Sporting Cristal "bautizaron" a Washington Corozo con un 'peculiar' apodo que se convirtió viral en las redes sociales: Corozo 'El negro hermoso'.

Ahora, Washington Corozo volvió a ser protagonista en las redes sociales por demostrar sus dotes para el baile. El volante de 21 años protagonizó un divertido baile en el camarín de Sporting Cristal.

En las imágenes podemos ver a un sonriente Washington Corozo cantando y moviéndose al ritmo de la 'salsa choque', un estilo musical urbano. El video fue subido en Instagram por Carlos Cabello, compañero de Corozo en Sporting Cristal.

VIDEO | Washington Corozo insólito baile

¿Cuándo juegan Cristal vs Barcelona por Copa Libertadores?

El jueves 6 de febrero (7:30 p.m. hora peruana) será el primer partido entre Cristal vs Barcelona.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Barcelona?

Perú: 7.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

¿Qué canal transmite Cristal vs Barcelona?

FOX Sports, FOX Play y Facebook Watch

¿Dónde juegan Cristal vs Barcelona el primer partido?

En el Estadio Monumental Banco Pichincha