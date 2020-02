Elo Bengoechea envía fulminante mensaje a usuario que criticó a su padre [FOTO]

Alianza Lima no inició con buen resutado la primera fecha de la Liga 1, puesto que perdió en condición de local ante Alianza Universidad por un resultado de 2-3. Ante esto, varios usuarios han desatado su desconformidad.

Tras esto, la periodista Elo Bengoechea, anunció en su cuenta oficial de Twitter, que comentaría el primer partido de Alianza Lima por medio de aplicación. Sin embargo, no se esperaría la reacción de un usuario luego de que el equipo 'íntimo' perdiera.

"Elo, solo una cosita por favor le puedes decir a tu papá que deje de inventar con línea de 3 ?? Que juegue como el 2017 por favor, gracias !!!!", fueron las palabras de un usuario que sintió la desazón por ver perder a su club.

Ante esto, la hija de Pablo Bengoechea no dudó en responder con un fuerte comentario: "Como periodista puedo debatir muchas cosas de Alianza y de otros cuadros, pero eso no me hace mensajera. Si quieres debatir conmigo no me mandes decirle cosas a mi padre, debate conmigo", añadió.

Torneo Apertura 2020 | Programación primera fecha Liga 1 Movistar

Viernes 30 de enero

Melgar 1-2 Universitario

Estadio la UNSA - Arequipa

Alianza Lima 2-3 Alianza Universidad

Estadio Matute

Sábado 1 de febrero

UTC 15:00 Sporting Cristal

Estadio Héroes de San Ramón - Cajamarca

Sport Huancayo 17:30 Atlético Grau

Estadio de Huancayo

César Vallejo 20:00 D. Municipal

Estadio Mansiche - Trujillo

Domingo 2 de febrero

San Martín 11:00 Ayacucho FC

Estadio Alberto Gallardo - Lima

Cantolao 13:00 Cienciano

Estadio Miguel Grau - Callao

Carlos Stein 15:00 Mannucci

Estadio Francisco Mendoza - Olmos

Sport Boys 15:30 D. Llacuabanba

Etadio Miguel Grau - Callao 15:30

Lunes 3 de febrero

Cusco FC 15:00 Deportivo Binacional

Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco