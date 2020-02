¡Confirmado! Pornhub Premium será gratis por el día de San Valentín

Cada 14 de febrero se festeja en muchas partes del mundo con entusiasmo el Día de San Valentín, fecha en la que el amor toma protagonismo. Por esta razón, Pornhub, uno de los portales pornográficos más importantes a nivel mundial, aprovechó la oportunidad para lanzar una tremendo regalo a su público.

Resulta que Pornhub acaba de anunciar una insólita oferta para sus millones de usuarios: únicamente por Día de San Valentín su contenido Premium será de acceso libre. Sí, como lo lees, su catálogo completo de videos estará disponible sin pagar ningún sol.

Asimismo, Pornhub dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter acompañada de una espectacular fotografía de Asa Akira, una de las actrices más requeridas en la mencionada plataforma para adultos.

"Sinceramente elegiría a Asa Akira sobre cualquier persona para celebrar San Valentín. Lo siento, por todos. Al menos todavía tendrán Premium gratis", se llega a leer en la publicación de Pornhub. En cuestión de minutos, el tuit se convirtió viral.

I would honestly choose @AsaAkira over anyone for by Valentine's Day Date! Sorry y'all!! At least you'll still have Free Premium 🌹 pic.twitter.com/vtOV3GyY4j