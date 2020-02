Oscar 2020: Peruanos son protagonistas de divertidos posters de cintas nominadas [FOTOS]

Los Oscar 2020 se dará acabo este domingo 9 de febrero desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La gran gala podrás verla desde las 20:00 (hora peruana).

Tras este gran acontecimiento, varios usuarios han combinado el ingenio que poseen y han comparado en Facebook a máximos personajes peruanos con las películas que han sido nominadas por La Académia.

De esta manera, los usuarios han acaparado las redes sociales al comparar la película Joker con el actor Pietro Sibille o la cinta Parasite con la familia del dictador Alberto Fujimori.

A continuación, te mostramos los mejores posters que son una sensación en Facebook por medio de los internautas que día a día comparten divertidos memes, volviéndose viral.

¿Cuáles son las nominadas a mejor película?

-1917

-Parasite

-Once Upon a Time in Hollywood

-The Irishman

-Jojo Rabbit

-Joker

-Marriage Story

-Little Women

-Ford v Ferrari

¿Cuándo serán los Oscar 2020?

Oscar 2020 EN VIVO se desarrollará el próximo domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. La esperada gala no contará - por segundo año consecutivo - con un maestro de ceremonia.

¿Por qué lo llaman Oscar?

Oscar 2020 EN VIVO | De acuerdo a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los orígenes del nombre son inciertos, pero "una historia popular ha sido que una bibliotecaria de la Academia y eventual directora ejecutiva, Margaret Herrick, pensó que se parecía a su tío Oscar y lo dijo; y eso el personal de la Academia comenzó a referirse a él como Oscar ".