Sporting Cristal es víctima de crueles memes en la previa del encuentro ante Barcelona

Sporting Cristal se enfrentará esta noche contra Barcelona de Ecuador por el pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Los 'celestes' cayeron 4-0 en la ida y, por esta razón, intentarán remontar la llave para continuar con vida en el certamen continental. Por ello, los cibernautas no desaprovecharon la oportunidad para compartir divertidos memes en Facebook y Twitter sobre la previa del esperado partido.

Las jocosas imágenes ya se convirtieron en virales y viene sacando carcajadas a miles de internautas. Además, los hinchas de otras escuadras tampoco están teniendo piedad con el cuadro 'bajopontino' en las redes sociales.

Uno de los temas más abordados en los memes está relacionado a la abultada caída que sufrió Sporting Cristal en Guayaquil. Los aficionados 'rimenses' se llevaron una tremenda desilusión tras ver goleado al club de sus amores.

Si bien algunos seguidores de Sporting Cristal confían en un 'milagro', otros fanáticos aseguran que los dirigidos por Manuel Barreto quedarán eliminados de la Copa Libertadores 2020.

De esta manera, los navegantes de la Internet hacen de las suyas en Facebook y Twitter. Te invitamos a revisar una una serie de memes que están poniendo el toque de humor antes del cotejo. ¡Disfrútalos, crack!

Barcelona SC vs Sporting Cristal: horarios de todo el mundo

Perú: 7.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Uruguay: 9.30 p.m.

México: 6.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

Estados Unidos: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

Francia: 2.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

Alemania: 2.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

Inglaterra: 1.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

Japón: 9.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

Australia: 11.30 a.m. (viernes 14 de febrero)

¿Qué canal transmite partido Cristal vs. Barcelona?

La transmisión del partido de la Sporting Cristal vs. Barcelona no estará a cargo de la cadena FOX Sports. La señal irá a través de Facebook Watch.