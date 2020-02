Sporting Cristal: hinchas 'celestes' piden la salida de Manuel Barreto y el retorno de Mario Salas

Sporting Cristal no comenzó de buena manera la temporada 2020. Los 'cerveceros' quedaron eliminados en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Barcelona (Ecuador) y solo obtuvieron 3 puntos de 9 unidades en lo que va de la Liga 1.

Ante ello, la continuidad de Manuel Barreto, quien asumió las riendas del primer equipo de Sporting Cristal tras la salida de Claudio Vivas, se pone cada vez más en duda.

"La institución vive un tema coyuntural único en su historia, que es la venta. He estado muchos años y he hecho muchísimo por Cristal. Mi trabajo, independientemente de lo que suceda, ha sido exitoso y beneficioso para el club. Nada podrá borrar el trabajo que he hecho para Cristal", manifestó Barreto sobre su posible salida de La Florida.

Sin embargo, no todo queda ahí. ¿Por qué? Pues, diversos aficionados de Sporting Cristal apuntaron sus dardos a Manuel Barreto como el principal responsable de la complicada situación que atraviesa los 'celestes'.

Reacciones en Twitter

Del mismo modo, a través de Twitter, más de un seguidor 'bajopontino' exigió la renuncia de Manuel Barreto. Algunos hinchas pidieron a Mario Salas para que sea el probable reemplazo de Barreto en la dirección técnica. Recordemos que el experimentado técnico consiguió el último campeonato nacional de Sporting Cristal.

Qué irónico es el fútbol. El estadio de Colo Colo pidiendo la salida de Salas. Acá en Cristal todos pidiendo la salida de Barreto. pic.twitter.com/CceBVcza4y — Amilcar Gamarra (@peruanodeasol) February 16, 2020

Mario Salas la pasa muy mal en Colo Colo y por ello debería pegar la vuelta. Los dirigentes tienen que escuchar este pedido y llamar ahorita al comandante !!



FUERZA CRISTAL 💪🎽 pic.twitter.com/ZZw1DMR8d5 — SECTOR CELESTE (@SECTOR_CELESTE) February 16, 2020

@ClubSCristal como gestionar a la hinchada de buena manera, obteniendo resultados a todo nivel en el club? Alzando el teléfono y contactando a MARIO SALAS. De nada.



FUERZA CRISTAL — Andree Valdivia (@AndreeValdivia) February 17, 2020

Mario Salas y su presente en Chile

No son días fáciles para Mario Salas en Colo Colo, pues el 'Comandante' tendrías las horas contadas en la institución 'Cacique' por malos resultados. La fanaticada del club chileno le duro cántico en el último encuentro.

"Mario Salas ya se va, ya se va, ya se va, Mario Salas ya se va", se escuchó al unísono en el el Monumental de Santiago, durante el duelo ante la Universidad Católica.