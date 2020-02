Roberto Mosquera: ¿Es cierta su frase “cuando dirigía Cristal solo me saludaban 4 personas”?

Roberto Mosquera es uno de los nombres más mencionados por la prensa deportiva en los últimos días. ¿Por qué? Pues, el experimentado estratega de 63 años se perfila para convertirse en el nuevo técnico 'rimense' tras la salida de Manuel Barreto.

"Primeramente quiero agradecer a la dirigencia de Sporting Cristal, porque han pensado en mí. Hay una conversación pendiente todavía. Acá el interés es saber a profundidad cual es el proyecto. Para mí no es un equipo cualquiera, todo el mundo sabe que yo tengo un cariño especial por el club", manifestó Roberto Mosquera en una entrevista a Gol Perú.

Del mismo modo, Roberto Mosquera espera hacer realidad su regreso Sporting Cristal. De hecho, el exfutbolista 'cervecero' proyecta alargar con su buena racha en el fútbol peruano, luego de ser campeón nacional con Deportivo Binacional en la temporada pasada.

Asimismo, diversos hinchas utilizaron las redes sociales para exigir a la directiva 'celeste' el arribo de Roberto Mosquera, campeón con la institución 'bajopontina' en 2012. Para ellos, el popular 'Mousquera' es el indicado para terminar con la crisis deportiva que atraviesa Sporting Cristal.

Sin embargo, eso no es todo. Pues en las últimas horas comenzó a circular en Twitter una imagen vinculada a Roberto Mosquera. En dicha instantánea, Mosquera indica que "cuando dirigía Cristal me saludaban 4 personas, en Alianza Lima me abrazan más de 200".

Después de sumergirnos en los registros periodísticos de Libero, nos dimos cuenta la mencionada declaración de Roberto Mosquera es cierta. ¿Cuándo lo dijo? Según el artículo, Mosquera concretamente lo expresó en un programa de CMD que conducía el recordado Daniel Peredo.

"Cuando dirigía a Cristal, me saludaban 4 personas, si recorría todo el mundo. Hoy camino un par de cuadras y me abrazan más de 200. Estar en Alianza Lima es otra cosa", sostuvo Mosquera después de fichar con Alianza Lima.