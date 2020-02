Una futbolista se disloca la rodilla, se la vuelve a colocar y continúa jugando [VIDEO]

Un video que se difundió por la cuenta de Twitter del club de fútbol escocés, Saint Mirren, ya es viral en Youtube y Facebok por mostrar un increíble hecho.

En un partido, la futbolista del Saint Mirren, Jane O’Toole, fue a disputar un balón con mucha fuerza y velocidad, pero choca con una jugador rival. Tras el impacto da un voltereta y sufre un mala caída. En ese momento, la rótula de su rodilla derecha se disloca.

Sin embargo, la capitana empieza a golpearse la rodilla con el puño, intentando acomodarla. Una jugadora del equipo contrario se percata y llama a los paramédicos, mientras que el árbitro detiene el juego.

El club informó posteriormente, mediante Twitter, que O’Toole se levantó, y tras atender con los médicos regresó al campo para jugar los treinta minutos restantes de partido. A pesar de su valentía, no puede hacer nada en la derrota de su equipo por 6-0.

Our captain Jane O'Toole, is made of tough stuff. Just look at how she dealt with dislocating her knee during our recent game at Inverness.... you can't put a good woman down - she got back up and played the full 90 minutes ⚫⚽️🔴https://t.co/L8BLAVjmBN