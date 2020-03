Salió a botar la basura en pleno toque de queda y la policía se lo llevó [VIDEO]

Algunos no entendieron las palabras de Martín Vizcarra para prevenir el coronavirus. A pesar de que se ha dicho estrictamente, que no se puede estar en la calle a partir de las 8:00 p.m. y que a quien se le encuentre infringiendo esta norma será sancionado, parece que hay quienes no han captado bien dichas órdenes. La pasada noche un hombre fue arrestado tras salir a botar su basura, después de la hora pactada.

El video grabado por un ciudadano, en el que se observa al hombre siendo arrestado se ha vuelto viral. Lo que ocurrió, fue que el civil cruzo la calle para botar la basura acumulada durante todo el día, y al regresar a su vivienda, aparecieron una gran cantidad de patrulleros para intervenirlo.

Además, en el video se muestra como una mujer, que seguramente es un familiar, sale a intentar conversar con los policías, pero nada pudo hacer. Los uniformados se lo llevaron a la comisaría a la espera de una sanción adecuada.

Tras hacerse viral el video en redes sociales, algunas personas han intentado excusar al ciudadano con la defensa de que solo salió a botar la basura. Sin embargo, la gran mayoría coincidió en que estuvo bien que la policía imponga su autoridad, pues las normas han sido claras y no hay porque incumplirlas.

Coronavirus en Perú

Recordemos que, el coronavirus ya lleva 234 casos de contagio en el país. Además, hace unas horas se confirmó el primer fallecido y hace poco la cifra subió a dos. Por lo que, hay que cuidarse al máximo de este virus sin estar saliendo y desobedeciendo las leyes.