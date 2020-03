Coronavirus: Interno del Hospital Militar desea que hayan millones de contagios

Dicen que el enemigo de un peruano, es otro peruano. Omar Gutiérrez, un interno de estomatología en el Hospital Militar, no tomó muy bien el aislamiento impuesto por Martín Vizcarra como prevención ante el coronavirus, y no dudó en desearle lo peor a todo el país, a través de su cuenta de Twitter.

Un perfil (@chapanicienta) en la mencionada red social, expuso la publicación en la que el interno desea que casi todo el país sufra de contagio por COVID-19. En la cuenta que expuso este caso, se puede ver que menciona al Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y al Ejército del Perú, para que estos tomen acción contra Gutiérrez.

“Ustedes querían cuarentena. Jódanse, a ver si aguantan 3 meses sin trabajar. Nunca debieron obligar a la gente a quedarse en sus casas. Espero que hayan millones de casos”, se lee en la agresiva publicación de Omar Gutiérrez.

Este sujeto @OmarGutierrezE8 es interno en estomatología en el hospital militar y anda diciendo que ojalá nos infectemos todos y que no le importa la salud pública a ver si @MindefPeru @EjercitoPeru revisan mejor quiénes son sus internos y a ver si @Minsa_Peru hace algo pic.twitter.com/sdzmFLDzwZ — Conchesumare (@chapanicienta) March 21, 2020

Las respuestas no tardaron en llegar, y ante los ataques de indignación de miles de personas, este respondió aún peor. “¿Qué parte de que no me importan unas cuantas muertes no entienden?”, expresó.

Finalmente, Omar Gutiérrez tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, pues las críticas por tales palabras fueron duras. Sin embargo, los cibernautas continúan mandando las capturas de sus publicaciones por todas las redes, volviéndolas virales.

Coronavirus en Perú

De momento, en nuestro país han sido confirmados 363 casos positivos de coronavirus, tras realizar 6,184 pruebas. Mientras que, la cantidad de muertes continúa en cinco personas. Sin embargo, se estima que la cifra de contagios siga subiendo en los próximos días, por eso es importante permanecer en casa.