Capitán del Ejército homónimo de Christian Cueva arremetió con duras cachetadas contra ciudadano

Hay quienes aún no comprenden lo que significaron las palabras de nuestro presidente, Martín Vizcarra, cuando señaló que no se podía estar fuera de casa pasada las ocho de la noche, debido al coronavirus. En Piura, un video filtrado mostró como el Capitán del Ejército agredió a un joven que no respetó las normas.

El video fue publicado este 21 de marzo y se volvió viral al instante. En el se observa al ciudadano recibiendo una serie de cachetadas por parte de Christian Cueva. No, no se trata del jugador de la Selección Peruana, sino de un homónimo, que en el metraje reprocha de manera muy dura el actuar del joven por no respetar las reglas.

“Machito te la das, a partir de ahora las cosas van cambiar. ¿Comprendido o no conch…?, esta vez te voy a perdonar, pero te veo en la calle y te voy a sacar la p…”, se escucha en el video.

Rápidamente comenzaron las críticas, positivas y negativas. Ya que, hay quienes defienden el gesto del comandante, pues el chico debe de aprender a respetar los decretos y más en un estado de emergencia. Además, con las constantes faltas a la norma impuesta por Vizcarra, algunos señalan que quizá esa sea la única manera de que entiendan y se queden en casa.

Sin embargo, otro sector acusa al militar de haber abusado de su poder, y que si bien está totalmente mal el hecho de que el joven permanezca en la calle, pasada la hora pactada, no debió ser agredido de tal forma.

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cumple con informar a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/fgfh2lUo6f — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) March 22, 2020

Finalmente, el Ministerio de Defensa, a través del Conjunto de las Fuerzas Armadas, reveló que a Christian Cueva fue separado del servicio, pues no apoyan este tipo de actos violentos.

Coronavirus en Perú

Hasta el día de hoy, domingo 22 de marzo, la cantidad de contagios por coronavirus es de 363 personas. Mientras que, lamentablemente han fallecido hasta el momento cinco personas. Es prioridad mantenerse en casa y no faltar a las medidas impuestas por el gobierno para prevenir más infecciones.