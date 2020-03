Niño portero entrena con la pared de su casa y recibe aplausos de leyendas del United [VIDEO]

Todos los niños tienen un sueño: ser doctor, arquitecto, ingeniero y también están los que quieren ser futbolistas. La mayoría de niños anhelan jugar en Primera División defendiendo al club de sus amores.

Ese es el caso de un niño inglés, quien se luce entrenando con la pared de su casa. Ello fue reconocido por la leyenda danesa Peter Schmeichel y el actual guardameta del Manchester United, David de Gea.

"Nada, ni siquiera un virus maligno como el COVID-19 debería impedir que un arquero talentoso trabaje para mejorar. Bien hecho joven", se puede leer en la cuenta oficial de Peter Schmeichel, quien citó el tuit de la periodista - y madre a la vez- Sarah-Jayne, quien se encargó de subir el video a sus redes sociales.

Nothing, not even an evil virus like the CONVID-19 should stop a talented goalkeeper from working on getting better. Well done young man👏👏 https://t.co/0od38Z2EMt