Coronavirus: Actores de Hollywood condenan racismo contra los asiáticos por el brote del COVID-19

Últimas noticias. El coronavirus está cambiando el planeta. ¿De qué se trata? Es una enfermedad denominada COVID-19 de fácil propagación. Nuestro país no es ajeno al virus y ya cuenta con más de 400 personas infectadas.

Asimismo, el brote del coronavirus comenzó a finales del año pasado en la provincia de Wuhan (China) y desde ahí se extendió a diferentes lugares del mundo. En cuestión de meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una "pandemia global".

Del mismo modo, muchos usaron la expansión del coronavirus como una excusa para arremeter contra ciudadanos de ascendencia china. Por ejemplo, Donald Trump, mandatario estadounidense, desató polémica en la Internet tras llamar "virus chino" al COVID-19.

"Estados Unidos respaldará con fuerza a aquellas industrias, como las aerolíneas y otras, que están particularmente afectadas por el virus chino", manifestó Donald Trump en Twitter.

Frente a esto, estrellas de Hollywood decidieron manifestarse en sus redes sociales para denunciar el racismo hacía la población asiática. Además, señalaron que criticar a los chinos no es la solución para combatir el COVID-19.

Henry Golding (Los Caballeros), Joey King (Caballero de la Noche Asciende), Daniel Dae Kim (Lost) y Lana Condor (A todos los chicos de los que me enamoré), fueron las personalidades Hollywood que alzaron su voz en Twitter.

Using dangerous rhetoric to incite racism isn't what is needed right now. The virus really doesn't care where you come from, it is unbiased to all. Stand up for each other in these dark times, it's the only way we are going to make it out the other end. Stay safe ❤️ — Henry Golding (@henrygolding) March 20, 2020

This virus is not an excuse for racism. You do not get to call it a “Chinese virus” or a “China virus” that’s verbal abuse to Chinese people across the globe. It is called Covid-19 or coronavirus. Those are the medical terms for this virus. And that’s all we should be calling it — Joey King (@JoeyKing) March 18, 2020

People have been asking me why I’ve been silent in the face of the blatant acts of racism against Asian people during this outbreak. The truth is there have been so many it’s been too heartbreaking to comment on all of them. — Daniel Dae Kim (@danieldaekim) March 15, 2020