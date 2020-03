Eden Hazard y el increíble look que luce en plena cuarentena [FOTO]

El coronavirus viene cobrando la vida de miles de personas a nivel de mundial, y España no es ajeno a ello. Es más, es uno de los países con más casos (56,347) de infectados por el COVID-19 y el Gobierno ya aprobó la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 11 de abril.

Aún se desconoce cuándo se reanudará las ligas profesionales y no profesionales en España, mientras tanto los jugadores vienen entrenando por su cuenta para no perder el ritmo, pero también los que aprovechan este tiempo para someterse a un radical cambio de look, como es el caso del belga Eden Hazard.

Eden Hazard siempre es noticia en el mundo balompié, ya sea por alguna anotación con el Real Madrid o por un hecho extrafutbolístico como por ejemplo un nuevo 'look' en este tiempo de aislamiento social obligatorio.

El belga sabe que no puede acudir a ninguna barbería, ni tampoco recibir empleados de la misma. Por lo que el 'Duque' no la pensó dos veces y él mismo se rapó. La vía más fácil hasta que se reanude LaLiga.

Esto se puede ver en una de las videollamadas que realizó con uno de sus amigos, donde se le ve con un nuevo 'look' en cuarentena. Dicho corte ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios bromean con el nuevo aspecto del belga.

Hasta la fecha de esta publicación, Estados Unidos (82,178) superó a China (81,285) con más casos de coronavirus. En la tercera casilla se ubica Italia, con 80,589 casos. Cuarto está España con 56,347 y quinto Alemania con 43,646 casos.

EL DATO:

En 2007,EEden Hazard debutó profesionalmente en las filas del Lille de Francia.