Luisito Comunica: "Temo quedarme encerrado en un país por culpa del coronavirus"

Luisito Comunica es uno de los youtubers más populares del continente. Si bien el artista cuenta con 30.6 millones millones de suscriptores, en las últimas semanas muchas cibernautas especularon que el influencer se había retirado de los viajes debido al coronavirus.

Frente a esto, Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, decidió terminar con los rumores y reapareció en las redes sociales. El mexicano subió un video a través de YouTube para referirse sobre su actual situación.

Luisito Comunica aseguró que existen dos fuertes razones por las cuales no desea viajar constantemente a diversas partes del planeta. "Estar viajando te consume de maneras interesantes, te quita mucha estabilidad de tu día a día. Descuidas amistades y relaciones", manifestó Villar.

Asimismo, Luisito Comunica reveló que el segundo motivo de por qué cambiar su rutina es debido a las posibles drásticas medidas para evitar la expansión del coronavirus.

"Me da pavor que de la nada te cierren la frontera de un país, son historias reales que están pasando en varios lugares del mundo. El hecho de quedarte encerrado en un país que no es el tuyo, eso me da temor", agregó el popular Luisito Comunica.

VIDEO | Luisito Comunica Coronavirus

FUENTE: Luisito Comunica

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

hasta 72 horas después, esto es, permaneció durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5,6 horas en acero inoxidable y 6,8 horas en plástico.

En cobre, no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y, en cartón, la contaminación duró hasta 24, es decir, no se midió SARS-CoV.2 tras un día.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.